Drei Schwerverletzte forderte ein schwerer Verkehrsunfall am Montagnachmittag um 16.10 Uhr auf der Hülshoffstraße. Ein Fahrer war mit seinem Wagen auf der Hülshoffstraße in Richtung Hohenholter Straße unterwegs. Beim Einbiegen in die Hohenholter Straße übersah der Fahrer laut Polizeiangaben einen Wagen, der auf der Hohenholter Straße in Richtung Havixbeck fuhr. Im Kreuzungsbereich stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Für eine detaillierte Unfallaufnahme wurde der Unfallbereich bis 17.50 Uhr voll gesperrt. Neben der Polizei war die Feuerwehr vor Ort.