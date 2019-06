Der DJK-Kreisverband Münster richtete die 29. Deutsch-Niederländische Freundschaftsbegegnung im Fußball aus. Gastgeber war der SC Nienberge ( SCN ). „Das ist eine große Ehre für uns“, meinte SCN-Vorsitzende Astrid Markmann. Insgesamt gab es fünf Mannschaften aus der C- und D-Jugend, zwei aus dem niederländischen Hengelo und drei aus Münster.

Zunächst ging es für alle zum Empfang in den Friedenssaal, wo Bürgermeisterin Karin Reismann die jungen Spieler begrüßte. Gleichzeitig gab es dort jede Menge Infos über den „Westfälischen Frieden“ von 1648. „Das ist Geschichte pur“, sagte Franz-Josef Kalmer vom Vorstand des münsterischen DJK-Kreisverbandes. Anschließend ging es auch noch in das „Haus der Niederlande“. Zurück in Nienberge stand dann ganz der Fußball im Mittelpunkt.

„Hier ist kein Länderspiel, es geht um das gegenseitige Kennenlernen“, meinte Kalmer. Im nächsten Jahr wird die Deutsch-Niederländische Freundschaftsbegegnung dann in den Niederlanden stattfinden.