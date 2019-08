Ein „Windhundrennen der Spitzenklasse“ verspricht der Windhundrennverein Münster am Samstag (24. August) auf der Hunde-Sandbahn im Waltroper Forst. Ab 8 Uhr beginnen die Läufe für das „Internationale Kiepenkerl-Rennen“. Am Sonntag (25. August) wird das „Windhund-Wochenende“ in Nienberge abgerundet, durch eine Zuchtschau dieser Tiere. Sie beginnt um 10 Uhr auf dem Rennbahn-Areal. Parkplätze seien ausreichend vorhanden, so die Veranstalter. Außerdem werde gut für das leibliche Wohl gesorgt.