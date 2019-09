Vor allem auf der Hülshoffstraße stiegen das Verkehrsaufkommen und die Lärmbelastung erheblich. Fahrzeuge, die von der Autobahn oder aus Richtung Steinfurter Straße auf die B 54 in Richtung Altenberge fahren, nehmen jetzt den Weg von der Abfahrt Nienberge über die Hülshoffstraße und biegen dann an der Kreuzung mit der Altenberger Straße nach links in Richtung Altenberge ab. Dadurch ist der Fahrzeugverkehr auch auf der L 510 besonders zwischen Nienberge und Altenberge sehr viel dichter als zu „normalen“ Zeiten.

