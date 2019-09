Ein schwerer Verkehrsunfall ist passiert: Ein Auto hat eine Person unter sich begraben, der Fahrer sitzt noch am Steuer. Doch Rettung ist schon unterwegs. Routiniert springen die Wehrleute aus ihrem Fahrzeug, bereiten Hebekissen vor, um die Person zu befreien. Doch der Unfall ist glücklicherweise nicht real, die eingeklemmte Person entpuppt sich als Puppe – doch die Feuerwehrleute sind echt.

Der Löschzug Häger wollte beim Tag der offenen Tür zeigen, wie die Feuerwehr im Alltag arbeitet. Und die Hilfe bei einem Unfall gehört zum Standartrepertoire. „Jeder Handgriff sitzt, Absprachen sind kaum nötig“, hieß es vom Moderator. Auch die umstehenden Gäste staunten nicht schlecht, mit welcher Routine die Wehrleute zu Werke gingen. „Das haben die alles ehrenamtlich drauf, kriegen keinen Cent Geld dafür“, lobte eine Seniorin. Davor sollte man den Hut ziehen. „Ich mache es auf alle Fälle.“

Viel zu entdecken

Doch beim Tag der offenen Tür konnten die Gäste noch viel mehr beim Löschzug 13 entdecken: Während für den Nachwuchs eine große Hüpfburg aufgebaut war, war der erste Anziehungspunkt die Fahrzeugschau. Die Wehrleute verfügen gleich über drei Autos: Neben den zwei Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeugen, kurz HLF, steht auch ein Mess- und Warnfahrzeug für den Einsatz bereit.

Foto: Claus Röttig

Während gerade der Nachwuchs schon einmal Probesitzen durfte, stand schon die erste Präsentation auf dem Programm: Ein Löschangriff mit Menschenrettung. Dabei hielt das Gerätehaus am Schmitthausweg als Kulisse her. Die Gäste genossen staunend das Treiben.

Modenschau der anderen Art

„Der Wunsch nach so einem Tag kam von den Mitgliedern selber, denn wir hatten das schon lange nicht mehr“, verriet Löschzugführer Christian Recker. Man wolle einfach zeigen, wie alles funktioniere. Dazu gehörte dann auch die Simulation einer Fettexplosion oder einer Dose.

Auch eine Modenschau der etwas anderen Art stand an: „Schmucke Einsatzkleidung“ war dabei das Stichwort. Und neben einem Reanimationstraining durfte auch die Jugendfeuerwehr ihr Können unter Beweis stellen. „Wer Spaß an der Jugendfeuerwehr hat, darf sich gerne bei uns melden. Nachwuchs ist gern gesehen“, so der Löschzugführer. Den Erlös des Tages behalten die Wehrleute allerdings nicht für sich: Sie spenden das Geld an den Mehrzweckraum in Häger.