Ist Buer-Schubs Diskriminierung?

Der sucht sich bekanntlich dem Brauch gemäß Frau, Kind, Magd, Knecht, Hund und Knochen und wird am Ende des Spiels aus dem Kreis geschubst. Das stößt inzwischen bei einigen Heimatfreunden auf Kritik. Auch auf die von Gerd Grahlmann , dem Kassierer des Heimatvereins Nienberge.

„Nu´kriegt der Buer ´ nen Schubs “, das ist der letzte Vers des plattdeutschen Liedes „O Buer, wat kost dien Hei“, das vielerorts beim Lambertusfest gesungen wird. „Keiner weiß, warum der Buer geschubst wird“, sagt Gerd Grahlmann. Es gibt ältere Versionen vom Lied, in denen vielmehr der Buer zur Kirmeszeit freudig begrüßt wird – ohne Schubs. Grund für seine Beliebtheit: Er hat in seinem Bollerwagen Geschenke mit dabei.

Tatsächlich hat es im Mai dieses Jahres ein „Lambertus-Seminar“ im Mühlenhof gegeben, in dem auch diese Frage ausgiebig diskutiert wurde. Ergebnis: Der Buer müsse am Ende nicht unbedingt geschubst werden, da verteile er ja auch Äpfel. Grahlmann kritisiert auch die städtische Aufführungspraxis, in der auf die freudige Begrüßung des Buern seit 30 Jahren verzichtet wird und spricht gar von einer „(un)bewussten Diskriminierung“.

In Nienberge soll alles anders sein: Der Heimatverein, so Grahlmann, habe mit der kfd St. Sebastian und dem Leiter der Grundschule, Michael Kaulingfrecks, abgesprochen, dass der Buer mit einem bereitgestellten Bollerwagen eine Runde um die Pyramide ziehe. Besagte Äpfel bringt er mit, und die werden später von den kfd-Frauen verteilt. Zum Schluss wird der Buer dann aber doch wieder ein wenig geschubst, allerdings an seinem Bollerwagen und nicht aus der Runde hinaus.

Ist diese eher unbekannte Aufführungspraxis womöglich die einzig richtige, wie der Nienberger Gerd Grahlmann vermutet? Offenbar lehnt sie sich eher an die Vorstellung des beliebten „Kirmesbauern“ an und weniger an die des „dummen Buern“. Vielleicht ist das die Antwort: Ein Brauchtum lebe vom stetigen Wandel, schrieb Stadtheimatpfleger Heinz Heidbrink in seinem Abschlussbericht des Lambertus-Seminars. Und: „Es ist halt ein Spiel – das Lambertusspiel!“

Das Lambertusfest der kfd und des Heimatvereins in Nienberge beginnt am heutigen Mittwoch um 18. 30 Uhr auf dem Schulhof der Annette-von-Droste-Hülshoff-Grundschule an der Kirm­straße.