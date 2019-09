Turbulenzen im Krankenhaus

Unterschiedlicher können zwei Menschen gar nicht sein. Der reiche Fabrikant Ottmar und der Obdachlose Oskar scheinen nicht viel gemein zu haben. Doch das Schicksal führt beide zusammen. Ottmar wird ohnmächtig, er landet im Krankenhaus. Oskar läuft vor ein Auto und kommt ebenfalls schnurstracks dorthin. Beide sind jetzt von oben bis unten mit Verbänden bandagiert – und so zum Verwechseln ähnlich.

So beginnt die neue Komödie, die die gemischte Laienspielschar des Männerchores „Cäcilia“ Nienberge auf die Bühne bringen wird. „Dumtüüg to tweet“ heißt das plattdeutsche Stück, was auf Hochdeutsch so viel heißt wie „Dummes Zeug zu Zweit“. Es stammt von Erika Elisa Karg, die seit 1991 niederdeutsche Stücke schreibt, die dann bundesweit aufgeführt werden. Norbert Augustin hat das Original in münsterländisches Platt übersetzt. Diese Version werden die Nienberger spielen.

„Es gibt was zum Lachen“, kündigt Reinhard Menke an, der Leiter der Laienspielschar. Er hat das turbulente Stück im Internet gefunden und war sofort Feuer und Flamme. Sein Entschluss stand fest: Das ist genau das richtige für die Nienberger Bühne.

„Dieses Mal ist es keine Bauernkomödie“, sagt Adelheid Tegeler , die die resolute Oberschwester Wilma Kling darstellen wird: „Es ist ein Stück aus der heutigen Zeit.“ Jeder könne sich darin wiederfinden, meinen die Schauspieler, die aber auch nicht ganz so viel verraten möchten. Insbesondere das Ende soll natürlich ein richtiges Geheimnis bleiben.

Neun Darsteller hat der Dreiakter insgesamt, alle haben schon viel Theatererfahrung. Bis auf die Jüngste Marit Klein, die die Lernschwester spielt, und das erste Mal mit einer Erwachsenen-Rolle mit dabei ist. Als Kind hatte die jetzt 17-Jährige schon einmal für die Laienspielschar gespielt. Es ist fast eine Tradition: Jedes Mal ist eine hochdeutsche Roll mit von der Partie, das wird die von Marit Klein sein.

Die Proben haben schon begonnen. Einmal in der Woche trifft sich die Laienspielschar im „Wirtshaus zur Post“ und geht Akt für Akt durch. „Man muss immer den Satz des Vorgängers kennen“, sagt Tegeler. Bis Ende Dezember sollte man 99,9 Prozent seiner Rolle können, sagt Ludger Außendorf, der den Oskar spielen wird: „Dann muss es sitzen.“ Kurz vor der Premiere, die am 28. Februar nächsten Jahres stattfinden wird (Beginn: 19.30 Uhr), wird die Laienspielschar dann zweimal pro Woche proben.

Die Nienberger können sich freuen: Auch der Männerchor „Cäcilia“ wird mit von der Partie sein. Er werde Lieder singen, die zum Stück passen, so Alfons Neuhaus, der den Polizisten mimt, welcher auf der Bühne für Ruhe und Ordnung sorgen will. „Wir haben alle das Herz auf dem rechten Fleck“, sagt Reinhard Menke, der auch darauf aufmerksam macht, dass am 1. Oktober der Vorverkauf beginnt.