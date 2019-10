„Das ist eine Heimkehr“, meinte Moderatorin Magdalena Berendsen am Samstagabend im Kulturforum. Kathrin Carbow sei eigens am Tag zuvor schon angereist, denn in Nienberge sei sie aufgewachsen. Dann zog es sie nach Mainz, wo sie Musik fürs Lehramt studierte. Nun unterrichtet sie in Hamburg und ist zugleich freiberufliche Musikerin. Jetzt trat sie im Kulturforum auf.

Carbow war eine der ersten Schülerinnen in der damals neugegründeten Musikschule Nienberge, so war zu hören. Eine Kostprobe ihres Könnens präsentierte sie bei ihrem Gastspiel durch „Erzählsongs“. Ein musikalisches Tagebuch sei das, erklärte Carbow, die sang und Klavier spielte. Es begleitete sie Conny Nicklaus, eine Jazz-Musikerin aus Hamburg, am Saxofon und an der Klarinette.

Los ging es mit „Dear Diary“. Dann folgte „Meine kleine Stadt“, und man dachte unweigerlich an Nienberge. Der Antikriegssong „Soldier in the Rain“ regte zum Nachdenken an. Anfang und Ende einer Liebe konnten durch „Haven‘t we met“ und „I don‘t want to see you cry“ erahnt werden.

Ein kurzweiliger Abend war das. Die musikalische Heimkehr ließ viele angetan zurück. Carbow ist inzwischen wieder in Hamburg.