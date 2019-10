„Das Ziel des Vereins ist erreicht“

Es regnete in Strömen, und mancher fühlte sich an das Juli-Unwetter 2014 erinnert. Damals trat die Hunnebecke, sonst ein kleiner Bach, über die Ufer und sorgte im gesamten Neubaugebiet am Waltruper Weg für immense Zerstörungen. „Wir waren überrascht über das Ausmaß der Schäden“, sagte nun Michael Grimm , der Leiter des städtischen Tiefbauamtes. Am Freitag eröffnete er den neuen, vergrößerten Durchlass der Hunnebecke, und etlichen Anwohnern war zum Feiern zumute.

„Wir können jetzt wieder beruhigt schlafen“, meinte etwa Marion Schiele von der Anwohnerinitiative „Grünes Wohnen am Bach“. Die hatte intensive Gespräche mit der Stadt geführt. Auch die untere Wasserbehörde, der Wasser- und Bodenverband Münster sowie Straßen NRW waren beteiligt. Alle verständigten sich darauf, einen Arbeitskreis Hunnebecke einzurichten.

„Sie waren sehr kritisch“, meinte Michael Grimm, durchaus mit einem lobenden Unterton. Auch ein Gutachter wurde beteiligt. Schließlich entschied sich die Stadt, das alte Durchlassrohr, das 1,2 Meter Durchmesser aufwies, durch ein größeres mit 2,4 Meter Durchmesser zu ersetzen.

Ursprünglich habe man vorgehabt, so der Tiefbauamtsleiter, das Rohr unter der Erde durchzuschieben. Dies sei aufgrund der Bodenverhältnisse jedoch nicht möglich gewesen, also habe man sich für eine offene Bauweise entschieden.

Ab Juni dieses Jahres wurden dann insgesamt 10 200 Kubikmeter Boden ausgehoben und wieder eingebaut. Zeitweilig musste aufgrund dieser Arbeiten die Zu- und Abfahrt zur B 54 gesperrt werden. Die derzeitigen Sperrungen haben mit der Hunnbecke jedoch nichts zu tun, es finden nämlich weitere Straßen- und Brückensanierungen Richtung Altenberge statt.

Insgesamt betragen die Kosten für den neuen Durchlass 1,53 Millionen Euro. 80 Prozent davon würde vom Land NRW tragen, erläuterte Michael Grimm. Die Arbeiten am Durchlass sind nun zwar beendet, doch noch gibt es etwas zu tun. Es findet auch noch eine ökologische Sanierung des Bachverlaufs an der gegenüberliegenden Seite vom Durchlass statt. Das Wichtigste für die Anwohner sei aber sicher die Fertigstellung der jetzigen Arbeiten.

Der neue Durchlass soll die Wahrscheinlichkeit von Überflutungen in Zukunft senken. Mehr Wasser wird aufgenommen und abgeführt. Am Freitag war tatsächlich so etwas wie eine unfreiwillige Generalprobe. Die Hunnbecke führte deutlich mehr Wasser als sonst, der Pegel stieg. Es konnte aber erwartungsgemäß auch mehr abfließen. Zumal die Sohle des neuen Rohres 40 Zentimeter unter der Sohle der Hunnebecke liegt.

„Das Ziel des Vereins ist erreicht“, meinte Dr. Patricia Göbel von der Anwohnerinitiative „Grünes Wohnen am Bach“ zufrieden. Sie erklärte deswegen noch vor Ort die Auflösung der Initiative. Sonnenblumen gab es für die Aktiven, allgemeine Erleichterung war allen Gesichtern zu entnehmen. „Die Arbeit hat uns Spaß gemacht“, meinte Marion Schiele. Nun war Feiern angesagt.

„Ein Fass wird aufgemacht“, so war die Ankündigung. Und tatsächlich, Tiefbauamtsleiter Michael Grimm griff persönlich zum Hammer, um eines zu öffnen. Ein paar Schläge waren notwendig, dann floss der kühle Gerstensaft in Strömen. Der Regen indes hörte erstmal nicht auf, die Menschen von der Hunnebecke suchten Schutz unter den Schirmen. Aber dieses Mal, anders als 2014, ganz ohne Angst.