Es begann mit 100 Spielern

Ein Lob mit der Aufforderung, sich nicht auf den Lorbeeren auszuruhen: „Die Tennisabteilung des SCN ist ein gut organisierter, kleiner Club mit Steigerungspotenzial.“ Das attestiert der Westfälische Tennisverband den Nienberger Tennisspielern als Fazit einer Vereinsberatung. Die Abteilung hat sich etabliert im Stadtteil und blickt auf eine rege Vergangenheit zurück. Diese beleuchtet anlässlich des 40-jährigen Bestehens unser Redakteur Kay Böckling mit dem Gründungsvorsitzenden der Abteilung, Ewald Krämer, sowie dem aktuellen Abteilungschef, Hubertus Kost .

Herr Krämer, Sie können sich bestimmt an die Anfänge der Abteilung erinnern. . .

Krämer: Wir hatten einige Interessenten, die schon ein paar Mal in der Turnhalle gespielt hatten. Eine Gruppe von 25 Leuten traf sich dann, um die Gründung einer Abteilung zu planen. Keiner wusste aber so recht, wie das geht. Fritz Klumpe war damals die treibende Kraft. Wir nahmen dann Kontakt mit der Stadt auf, damit man uns ein Gelände vorhält. Wichtig: Der damalige Gesamtvereins-Vorsitzende Franz-Josef Göke half dabei.

Wie viele Plätze hatten Sie zu Beginn zur Verfügung?

Krämer: Die Stadt errichtete vier Plätze, drei für uns und einen für das sogenannte Sentruper Modell.

Was war das für ein Modell?

Krämer: Für vereinsungebundenen Sport. Dort konnten Interessierte Platzkapazitäten bei der Stadt nachfragen und nutzen – wie damals auf der Sentruper Höhe. Daher der Name.

Die Frage der Plätze war geregelt. Wie war der Weg zur Abteilungsgründung?

Krämer: In besagter kleiner Gruppe wurde ich zum Abteilungsleiter bestellt. Dann haben wir einen Termin ausgemacht, an dem sich weitere Interessierte bei mir melden konnten. Dafür haben sich 130 Leute bei mir privat gemeldet. Bei 100 Leuten mussten wir Schluss machen. Und das hat bei vielen, die nicht berücksichtigt werden konnten, Ärger ausgelöst.

Aber es blieb letztlich nicht bei 100 Mitgliedern . . .

Kost: Die Steigerung kam, als wir zunächst um zwei und später um drei Plätze erweiterten. Wir hatten dann neun Plätze insgesamt zur Verfügung. In der Spitze hatten wir 445 Mitglieder.

War das auch auf die Erfolge von Boris

Krämer: Durchaus.

Stichwort „Baustein“: So wurde seinerzeit die Aufnahmegebühr bezeichnet.

Kost: So nannte man das damals wirklich. Es handelte sich um 500 D-Mark pro Person oder 1100 D-Mark für Familien. Das war zu zahlen, um Mitglied der Tennisabteilung zu werden. Heute ist das natürlich Vergangenheit. Schnupperstunden sind beispielsweise kostenlos.

Noch mal zurück zum „Baustein“. Was passierte mit dem Geld?

Krämer: Das floss in die sportliche Infrastruktur der Tennisanlage: Neue Plätze, deren Pflege und nicht zuletzt die Finanzierung des Tennisheims. Den „Baustein“ gab es bis 1990.

Es gab aber nicht nur rosige Zeiten . . .

Kost: In den Jahren 2008 bis 2016 waren die Mitgliederzahlen rückläufig bis zu einem Tiefpunkt bei 214 Mitgliedern. Seit 2017 geht es wieder aufwärts.

Wie viele Mitglieder haben Sie aktuell?

Kost: Stand September sind es 302.

Und wie viele Mannschaften spielen beim SC Nienberge?

Kost: Im Sommer 2019 haben elf Mannschaften am Spielbetrieb teilgenommen, die Herren 30 ist unsere Top-Mannschaft in der Verbandsliga.

Sie haben gerade den erneuten Aufwind angesprochen. Wie erklären Sie sich diesen?

Kost: Es gibt seit ein paar Jahren wieder mehr junge Familien in Nienberge, bedingt auch durch das Neubaugebiet am Waltruper Weg. Zudem haben wir unsere Werbung intensiviert. Wir und unsere Tennisschule gehen zum Beispiel verstärkt in die Schulen. So erreichen wir wieder mehr Kinder und deren Eltern durch gezielte Ansprache.

Sieht sich der SCN in puncto Tennis als Leistungs- oder Breitensportverein

Kost: Als ambitionierter Breitensportanbieter. Wir bieten Tennis für jeden an, auch für jede Altersgruppe. Wir sind aber auf dem Weg, Leistung nach vorn zu bringen, vor allem im Jugendbereich. Dazu wird das Trainer-Team Vorschläge machen. Da sind wir auf einem guten Weg. Aber: Ohne dabei den Breitensport aufzugeben.

Soviel zum Gestern und Heute. Aber wo sehen Sie sich in den nächsten Jahren?

Kost: Prognose: Wir werden sicher noch weiter wachsen. Aber wir werden nicht das Gelände erweitern können . . .

Es sei denn, der Verein zieht mitsamt seiner Sportanlage um . . .

Kost: Das steht auf einem anderen Blatt. Wir möchten aber, dass das hier alles so bleibt, wie es ist.