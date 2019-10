Zehn „Zirkus-Leute“ gehören zu der kleinen Gruppe, die überwiegend in Westfalen unterwegs ist. „Wir sind ein Familienbetrieb,“ sagt Michelle Köllner , die aktuell für Licht und Ton verantwortlich ist. Fast alle stammen aus unterschiedlichen Zirkus-Familien und haben dann Partnerinnen und Partner in anderen Zirkus-Familien gefunden, eben auch bei Colani.

„In einen Zirkus wird man hineingeboren,“ schmunzelt die junge Frau, die aus einer Artistenfamilie stammt. Sie ist schwanger und freut sich auf das nächste Familienmitglied. Ihre Auftritte als Artistin hat sie deshalb unterbrochen und kümmert sich um „alles, was so anliegt“.

Zum Beispiel um das Programm. Colani bietet eine reine Artistik-Vorstellung mit Loops, Hula-Hoop, Luftakrobatik, Balance und einer Feuer-Show, um nur einige Beispiele zu nennen. Tiere sind nicht im Programm, aber ein Clown fehlt natürlich nicht. „Der gehört einfach dazu,“ weiß Michelle Köllner. Bei Colani ist das ein ziemlich junger Clown – der zehnjährige Leland schlüpft in diese Rolle.

Hat ein Zirkus noch große Anziehungskraft? „Eindeutig ja“ ist die Antwort von Michelle Köllner. Doch die Zusammensetzung der Zuschauer habe sich verändert. Kinder mit Eltern und Großeltern bilden den größten Anteil, Jugendliche kämen – anders als in früheren Zeiten – kaum noch in die Vorstellungen.

Die Vorstellungen in Nienberge sind heute um 16 Uhr und am morgigen Sonntag um 14 Uhr. Besucher, die diesen Zeitungsbericht an der Kasse vorlegen, erhalten eine Eintritts-Ermäßigung von zwei Euro, so die Verantwortlichen.