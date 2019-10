Münster-Nienberge -

„Auf jeden Fall ist es spannend“, meinte Musiklehrer Peter Held. Die neueste Auflage des „Bühne frei“-Vorspiels der Musikschule Nienberge stand an. Gut gefüllt war das Kulturforum, denn alle wollten hören, was die jungen Künstler am Instrument so konnten.