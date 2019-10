Es war Anke Espenkott, die eigens aus Albachten kam, um Märchen vorzulesen. Gespannt hörten die Frauen zu.

Bereits im Frühjahr war Espenkott zu Gast gewesen. Damals hatte sie etwa das Märchen „Das gut Gretel“ vorgetragen. „Das kam so gut an, das kann man ruhig ein zweites Mal lesen“, meinte sie. Zudem hatte sie das Märchen „Wie die Musik in die Welt kam“ und einige Fabeln mitgebracht. „Das Pechmariechen“ trug sie auch noch vor. Das ist kein Märchen, obwohl der Titel es vermuten lässt. Vielmehr handelt es sich um eine lustige und unterhaltsame Geschichte von Heinz Erhardt.

Markus Schröder, der Organist der St.-Sebastian-Gemeinde, begleitete den Nachmittag musikalisch. Volkslieder spiele er an diesem Nachmittag, sagte er, zwischen den Märchen improvisiere er auch.

Das Treffen der „ kfd 75+“ wurde auch genutzt, um Spenden zu sammeln. Die Hälfte, so verkündete Ingeborg Hißmann, gehe an ein Straßenkinderprojekt in Ghana, die andere Hälfte komme der Kinder- und Jugendarbeit in Nienberge zugute.