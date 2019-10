Für Stau auf der L 510 zwischen Nienberge und Altenberge sorgte am Dienstagmorgen die in Münster geplante Demonstration der Landwirte. In Richtung Nienberge und Münster staute sich der Verkehr. Über 200 Ackerschlepper hatten sich aus dem Kreis Steinfurt beim Nienberger Hendrik Meier (r.) angemeldet, um im Korso in Münsters Innenstadt zu fahren. Start war am Hof Stertmann an der L 510, kurz vor Nienberge. Mit im Bild (v.l.): Kathrin Reeken (Nienberge-Häger) und Kathrin Feldkamp (Steinfurt).