Plattenweg statt „Marterstrecke“

Die „Marterstrecke“ ist seit zwei Wochen gesperrt. Manchen, der seine Hunde Gassi führt oder mal eben joggen möchte, ficht das zwar nicht an, aber ganz offiziell ist der Verbindungsweg vom Nienberger Friedhof zur Hagelbachstiege dicht. Dort wird nämlich gebaut

Wer den Weg kennt, wird darüber froh sein. Das Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit schlug schon vor etwa einem Jahr den Ortspolitikern der Bezirksvertretung Münster-West vor, den Weg sanieren zu lassen. Dessen Asphaltdecke war zur rissigen Buckelpiste verkommen.

Über viele Jahre sei das einstige Pättken erst zum Wirtschaftsweg und dann zum beliebten Rundweg geworden, erklärt Jörg Hoffmann , Fachstellenleiter für den Bereich Neubau beim Grünflächenamt. Der Weg verläuft über Mergelboden, und diese Unterlage neige zur Rissbildung.

Risse in der Asphaltdecke

Die Risse klafften dann bald auch in der Asphaltdecke. Über die Jahre wurde der Weg immer wieder repariert indem man neue Asphaltschichten an den Schadstellen aufbrachte. Daraus ergaben sich dann allerdings „Probleme mit der Standsicherheit des Weges“, so Hoffmann. Ein von der Verwaltung in Auftrag gegebenes Bodengutachten ergab, dass der Unterbau des Weges „nicht den aktuell gültigen Regeln der Technik entspricht“. Das Gutachten spricht zudem von „Auffüllungsböden“ im Wegeverlauf, die nicht zueinander passen, aber auch nicht erkennen ließen, wo eine Verdichtung oder ein Austausch notwendig sei, um den Weg zu stabilisieren. Kurz: Der komplette Weg drohte in die angrenzenden Gräben abzurutschen. Ein grundlegende Sanierung musste her.

Nachdem die Politiker der Maßnahme zugestimmt hatten, konnte die 60 000 Euro teure Reparatur beginnen. Seit 14 Tagen ist deswegen eine Fachfirma vor Ort. Der Alte Wegebelag wird „relativ tief ausgebaggert“, so Hoffmann. Der Untergrund soll dann durch eine neue Schotterlage verdichtet werden. Danach soll der Weg aber nicht wieder asphaltiert, sondern gepflastert werden. Betonplatten seien schließlich leichter auszuwechseln.

„Relativ beengte Baustelle“

Wer „normalen“ Straßen- und Wegebau kennt, dürfte sich zunächst allerdings über den langsamen Fortschritt der noch für mehrere Wochen terminierten Arbeiten wundern. Hoffmann erklärt, warum es so lange dauert. „Das ist eine relativ beengte Baustelle“, betont er. Material könne hier immer nur in eine Richtung ab- oder angefahren werden. Und das dauere eben.