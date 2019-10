Ein Schatz aus fernen Tagen

Ein bisschen braun sind die Kanten geworden, in der Mitte ist ein kleiner Riss: Aber ansonsten ist die Urkunde noch bestens im Schuss. Weder die Farbe des Textes ist verblasst noch die Tinte der Unterschriften. Und davon gibt es reichlich auf dem Schatz aus fernen Tagen, den Paul Everding gefunden hat.

Der Versicherungskaufmann saniert momentan das Haus seiner Familie an der Altenberger Straße. Handwerker gingen mit schweren Stemmhämmern an die Arbeit, als es passierte: „Auf einmal kam einer der Arbeiter zu mir und erzählte, dass man etwas gefunden habe“, erinnert sich Everding lächelnd. Eine Flasche sei es gewesen, eingemauert in den Sockel des Hauses an der Straßenseite. „Die Flasche ist kaputt gegangen, aber was ich dann in den Händen hielt, hat mich selber umgehauen“, sagt Everding.

Es war ein Grundstein mit einer Urkunde darin – eine Zeitkapsel aus dem Jahr 1950. Everding: „Es wird im ersten Satz betont, dass fünf Jahre nach Beendigung des ,unglückseligen zweiten Weltkrieges‘ und als Theodor Heus Bundespräsident war, das Haus gebaut wurde.“ Es beherbergte die Spar- und Darlehnskasse.

Kindergarten

„Danach war dann ein Kindergarten in dem Haus, in den 1980er-Jahren haben meine Eltern das Gebäude gekauft und ein Versicherungsbüro errichtet“, so Everding.

Auch die Vergangenheit des Bauplatzes wird in der Urkunde noch einmal erklärt: Denn der damalige Neubau entstand auf dem Platz des früheren Spritzenhauses der Gemeinde Nienberge, „welches durch den Krieg zerstört wurde“, so die Urkunde. „Das wusste ich allerdings. Vielleicht ist das ja der Grund, warum ich in der Feuerwehr aktiv bin“, lacht Everding.

Der Reihe nach wird im Urkunden-Text aufgezählt, wer damals Regierungspräsident in Münster war, Oberkreisdirektor, Bürgermeister von Nienberge oder Pfarrer. Am Ende stehen die Wünsche, dass das Haus die Sparsamkeit der Bürger bilde, „zum Wohle der Gemeinde“.

Maurermeister

Auch der Name der Vorstandsmitglieder der Kasse sowie Architekt und Maurermeister sind verewigt. „Einige der Firmen gibt es heute noch. Sie sind natürlich in der Hand des Nachwuchses“, so Everding. Und: „Es ist aber schon erstaunlich, dass man so etwas nach so vielen Jahren noch so intakt findet.“

Was nun mit der Urkunde geschieht, ist noch nicht ganz klar. „Mein erster Impuls war, die Urkunde einfach wieder einzumauern.“ Doch dann kamen Everding schnell Zweifel: „Wenn in 50 Jahren noch mal jemand mit dem Presslufthammer an der Fassade arbeitet, gehen die Flasche und Urkunde sicher verloren.“ Also werde er sie wohl unter Glas im Büro aufhängen. „Damit sie auch jeder sehen kann.“