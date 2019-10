Löschzug hofft auf neues Gerätehaus

Eine tolle Party nebst anstehende Beförderungen hatten beim Feuerwehrfest 2019 im „Wirtshaus zur Post“ die Teilnehmer erwarte. Doch es gab noch mehr. Am Ende dominierte ein ganz besonderes Thema den Abend: Der Nienberger Löschzug wünscht sich ein neues Feuerwehrgerätehaus. Und damit steht er nicht allein.

„ Feuerwehr gibt es nicht im Internet oder per App – wir sind live für sie da“, meinte Torsten Ullrich, der Löschzugführer von Nienberge. Um weiter seine Aufgaben erfüllen zu können, brauche der Löschzug ein neues Gerätehaus. Und zwar im Zentrum des Orts: „Damit jeder sieht, dass es die Feuerwehr gibt.“ Das alte sei nicht mehr auf der Höhe der Technik: „Der Arbeitsschutz kneift an allen Ecken und Enden.“ Man habe zwar den „schönsten Schulungsraum in Münster“, aber sonst fehle der Platz. So habe etwa die Jugendfeuerwehr keinen Raum zum Umziehen. Außerdem, so war von den Feuerwehrleuten zu hören, müssten bestimmte Mindestabstände zwischen Fahrzeugen und Gebäude eingehalten werden, was derzeit nicht gewährleistet werden könne. „Wir sind nicht so leistungsstark, wie wir sein könnten“, sagt Ullrich.

Dr. Jürgen Langenberg, stellvertretender Leiter der Feuerwehr Münster, blies ins gleiche Horn: „Es geht nicht nur um Technik, um Geräte und Personen“, meinte er. Das Gebäude sei von der Unfallkasse besichtigt worden. Die habe der Stadt Münster als Eigentümerin die „gelb-rote Karte“ gezeigt. Auch Langenberg kommt zu dem Ergebnis, dass etwas passieren muss. „Die Stadt Münster ist verpflichtet, ein neues Feuerwehrgerätehaus zu bauen“, meinte er klipp und klar und plädierte ebenfalls für einen zentralen Standort. Hilfesuchende müssten in einer adäquaten Zeit erreicht werden. Acht Minuten seien dafür vorgeschrieben.

Damit dürfte zumindest nach Vorstellungen der Feuerwehr das letzte Stündlein des 1947 gebauten Gebäudes an der Plettendorfstraße geschlagen haben. 1968 war es erweitert worden, 1994 erfolgte ein weiterer Umbau, damit auch größere Einsatzfahrzeuge im Gebäude abgestellt werden können. Mehrere mögliche Standorte seien im Gespräch, sagte Langenberg, die derzeit geprüft werden.

Nun ist die Politik am Zug. Den Wunsch nach einem neuen Feuerwehrgerätehaus habe man bereits bei der Nienberger Zukunftswerkstatt vorgetragen, sagte Thomas Berger, stellvertretender Löschzugführer. Jetzt erwarteten die Kameraden, dass die Politik Initiativen ergreife.

Die Beförderungen des Abends: Jasmin Feldmann wurde zur Feuerwehrfrau ernannt, Julian Feldmann zum Unterbrandmeister und Michael Frerking und Torsten Blockwitz zum Brandmeister. Blockwitz erhielt zudem das Feuerwehrzeichen in Silber.