Der Tradition verpflichtet

Doch mit dem späteren Pächterwechsel kehrte das Leben zurück an die Altenberger Straße. „Haxen gehen immer“, sagt Bernd Ringel , der seit März 2017 das „Wirtshaus zur Post“ in Nienberge betreibt.

Er übernahm die Traditionsgaststätte im Ort. Seit 1850 gibt es dort das Lokal. Bisher hieß es „Gasthof zur Post“. Ringel änderte und modernisierte das Konzept. Es hat sich gelohnt: „Wir haben ordentlich zu tun“, sagt der Wirt.

Es ist Punkt 12 Uhr, und schon laufen die Vorbereitungen für den Abendbetrieb. Die Haxen, die so begehrt sind, gart Ringel jetzt schon einmal vor. Vier Stunden dauere das. Hinterher komme noch einmal eine kurze Zeit hinzu, in der auf 300 Grad erhitzt würde: „Das macht die Haxen knusprig.“ Vielleicht sind sie deshalb so nachgefragt, doch auch Schnitzel und Sauerbraten kommen an.

Ringel hat einen Koch, aber auch er selbst hat in der Küche ein feines Händchen. Dort wird noch hausgemacht, was anderswo fertig gekauft wird: Brot oder Wurst etwa. „Aus der Tüte kann jeder“, meint Ringel, und so schwer sei das Ganze ja auch gar nicht.

Viel im Voraus muss der Wirt planen, jetzt macht er sich schon Gedanken über das Weihnachtsbuffet am ersten Weihnachtstag, für das die Anmeldungen schon laufen. Den Terminkalender hat er ständig im Blick. Bis in den April hinein gibt es viele Festlichkeiten der Nienberger Vereine im Wirtshaus, auch die Kegelbahn wird gut genutzt. Die Menschen im Stadtteil haben das Wirtshaus angenommen.

Zuvor hatte Ringel in der Stadt das „Gogo“ betrieben. „Es ging um gute Stimmung, laute Musik und Party.“ Auch die „Hafenbar“ ist ein gastronomisches Kind von ihm. In der Stadt ist vieles anders als auf dem Dorf. Spät würde es manchmal auch im „Wirtshaus zur Post“, aber vor allem sei es dort wichtig, auf den Gast einzugehen und seine Wünsche zu erfüllen. „Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht“, zitiert der Wirt ein altes Sprichwort.

Doch die bayerische Küche, die haben die Nienberger mit ihm kennengelernt, und sie mögen sie. So sehr unterscheide sich die bayerische nicht von der westfälischen, sagt Bernd Ringel. Seine Gäste kommen inzwischen auch aus anderen Stadtteilen. Seine Küche hat sich herumgesprochen. Vom Fernsehsender Kabel eins gab es die Anfrage, ob er bei dem Kochwettstreit „Mein Lokal, Dein Lokal“ mitmachen wolle. Im Januar gab es die Dreharbeiten, im September war das Ergebnis im TV zu sehen. Viel erlebt hat Ringel in den zweieinhalb Jahren in Nienberge, und er hat sich eingelebt. „Ich freue mich, wenn die Tür aufgeht“, sagt er, und er neuen Gästen etwas zubereiten könne.

Der Laden läuft inzwischen so gut, dass er nur ein Problem hat: „Personal zu finden“, so Ringel. Viele Studenten etwa hätten heute aufgrund des zügigen Bachelor-Studiums gar keine Zeit mehr zu arbeiten. Gerne hätte er auch Personal aus Nienberge. Immerhin, dort hat sich im Gegensatz zu anderen Stadtteilen eine echte Traditionsgaststätte gehalten. Wie das geht? „Das geht, wenn die Leute gerne kommen“, so Bernd Ringel.