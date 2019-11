Da bildete sich eine kleine Schlange vor dem Kulturforum: Die Geschichte vom alten Dorf Nienberge interessierte viele im Stadtteil. Reinhold Klumpe , der Vorsitzende des Heimatvereins, konnte viel erzählen über die Historie des Dorfes, aber auch über die Menschen, die dort leben. Eines ist ihm aufgefallen: „Hier gab es immer gut funktionierende Nachbarschaften.“

Viele Fotos hatte Klumpe mitgebracht, so etwa auch das älteste, das bekannt ist vom alten Nienberge. Es wurde 1890 auf dem Johannisberg aufgenommen und zeigt das ehemalige Feuerwehrspritzenhaus. Eine Luftbildaufnahme von 1930 zeigt das Dorf von oben. Im Mittelpunkt ist natürlich die St.-Sebastian-Kirche, auch die Mädchen- und die Knabenschule sind zu sehen. Aber: Da, wo es jetzt den Sebastian-Park gibt, war damals nur grüne Wiese.

Über die Jahrzehnte und Jahrhunderte blieb eines fast gleich: die Nachbarschaftshilfe. In Zeiten, in denen es noch keine Autos oder Fernseher gab, war die Nachbarschaft, so Klumpe, oftmals „der einzige Kontakt zur Außenwelt“, da sich das Leben oftmals völlig auf dem eigenen Hof abspielte. Nicht nur das, manchmal sei die gute Nachbarschaft sogar „lebensnotwendig“ gewesen, etwa bei Bränden oder wenn nach Sterbefällen alltägliche Hilfe gefordert war.

Auch nach dem Zweiten Weltkrieg kam die Nachbarschaftshilfe zum Tragen, etwa bei dem Bau der „Drostesiedlung“, bei der allerdings nicht nur Nienberger mit anpackten. Auch belgische Studenten halfen unter Anweisung des „Speckpaters“ Werenfried van Straaten eifrig mit. „Die Häuser entstanden in Eigenarbeit“, so Klumpe.

Ein Beispiel für die gute Nachbarschaft im Dorf sei auch die Osterhoffstraße. „Da bin ich groß geworden“, sagte der Vorsitzende des Heimatvereins. Er und Werner Döring haben für das neue Heimatblatt „Das Dorf Nienberge“ diese Straße intensiv erforscht und haben mit Bewohnern und Zeitzeugen gesprochen. Geburtstage, Hochzeiten, Straßenfeste und Schützenfeste, die Menschen von der Osterhoffstraße feiern gern gemeinsam, sie verbindet vieles.

Da konnten sich einige Nienberger wiederfinden. Und auch die Hägeraner können sich freuen: Sie sind im nächsten Jahr dran. Reinhold Klumpe weiß schon das Datum: Am 12. November 2020 wird er im Kulturforum über die Geschichte dieses Ortsteils berichten.