Kinder von der Straße holen

Ghana ist ein Land der Hoffnung. Es gibt dort Rohstoffe, Nahrungsmittel, Straßen und Strom. Es gibt aber auch unvorstellbare Armut. Und Straßenkinder, die längst ihre Hoffnung auf eine bessere Zukunft verloren haben. Dort setzt der Verein „Aktion Lichtblicke Ghana“ an. Seit 1997 versucht er denjenigen Perspektiven zu geben, die sonst wohl niemals etwas anderes als das Leben auf der Straße kennenlernen würden.

Am Samstag bekamen die Nienberger Besuch aus Ghana. Schwester Tonia Orji und Geschäftsführerin Barbara Boadi berichteten zunächst in der Abendmesse und später im St.-Sebastian-Pfarrheim über die Aktivitäten der „Aktion Lichtblicke“ in Ghana. Auch Pater Bernd Heisterkamp war angereist, er ist der Vorsitzende des Vereins. Seine Stellvertreterin kennen die Nienberger: Es ist Marie-Claret Platzköster, die im Stadtteil lebt und sich für Ghana engagiert.

Es ginge nicht um einzelne Projekte, sagte Heisterkamp: „Wir wollen eine Brücke bauen.“ Verstetigte Hilfe, die sich zunehmend selber tragen soll. Im Land in der Subsahara gibt es inzwischen eine ghanaische Leitung, die genau weiß, wo man ansetzen muss. Eines ist nicht selbstverständlich, aber in Ghana der Fall: „Hier sind Hilfsorganisationen willkommen“, so Pfarrer Heisterkamp. Hilfreich sind auch die jungen Freiwilligen, die aus Deutschland kommen und in den Häusern der Organisation lehren und arbeiten.

Schwester Tonia Orji berichtete, wie die „Aktion Lichtblicke Ghana“ konkret vor Ort arbeitet und Kinder von der Straße holt. Dazu gebe es Streetworker, die versuchten, behutsam das Vertrauen der Betroffenen zu gewinnen. Wichtig seien aber auch die Familien der Straßenkinder, die oftmals weit entfernt auf dem Land lebten. Auch sie würden von Mitarbeitern der Organisation besucht.

Im „First Contact Place“ (FCP) in der Stadt Ashaiman erhalten die Kinder ersten Alphabetisierungsunterricht, sie werden auf die Schule vorbereitet. Sie bekommen regelmäßige Mahlzeiten, Kleidung und auch moralische Unterstützung. Diese Phase dauere ein Jahr, sagte Barbara Boardi, dann würden die Betroffenen in eine öffentliche Schule integriert.

Daneben gibt es seit 2015 das WEM-Center in der Stadt Ayikuma, die etwa eine Fahrtstunde von Ashaiman entfernt liegt. „WEM“ steht für „Welfare-Empowerment-Movement“ und beschreibt die Prinzipien der Arbeit: „Unterstützung“ soll es geben, aber auch „Hilfe zur Selbsthilfe“ und eine „Verselbstständigung“ der Maßnahmen.

Derzeit leben im WEM-Center 23 Jungen und Mädchen, die ebenfalls zu einer öffentlichen Schule gehen, daneben aber auch Nachhilfe und Hausaufgabenbetreuung erhalten. Sie bekommen auch wichtige Einblicke in das Berufsleben. So haben die Kinder selbstständig eine Mango-Plantage angelegt. Die Früchte werden inzwischen von einer professionellen Firma geerntet und vermarktet.

In Zukunft soll noch mehr auf solche „Incoming Projects“ Wert gelegt werden, so Pater Heisterkamp, also Maßnahmen, mit denen die Jugendlichen später einmal ihren Lebensunterhalt verdienen können.

„Die Liste der Wünsche ist lang“, so Heisterkamp. Aber schon jetzt gebe es Erfolge: Die ehemaligen Straßenkinder würden lernen, für sich selbst zu sorgen und später einmal für ihre Kinder, sagte Geschäftsführerin Boadi. Und damit hätten sie einen ganz weiten Weg zurückgelegt, meinte Heisterkamp. Die Hoffnung ist zur Wirklichkeit geworden.