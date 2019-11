Die evangelische Kirchengemeinde lädt ein zu einer Infoveranstaltung über die Bebauung ihres Grundstücks in Nienberge. Wie berichtet und bekannt, sieht sich die Kirchengemeinde aus finanziellen Gründen gezwungen, das Lydia-Gemeindezentrum aufzugeben. Auf dem Gelände soll, mit Hilfe eines Investors, ein Projekt mit dem Schwerpunkt „Betreutes Wohnen“ realisiert werden. Die Verhandlungen zu diesem Projekt zogen sich lang hin. Nun ist der Erbpachtvertrag unterzeichnet. Zudem haben in wichtigen Gremien der Stadt Münster erste Gespräche stattgefunden. Auch, wenn weitere Beratungen anstehen, ist der Weg frei. Aus verschiedenen Gründen findet diese recht kurzfristig schon am Dienstag (19. November) um 18:30 Uhr im Lydia-Gemeindezentrum statt. Investor, Architekt und Diakonie werden dort, im Rahmen der derzeitigen Möglichkeiten, das Projekt vorstellen und erläutern.