Weitere beeindruckende Zahlen: 2600 Stunden Rettungshunde-Ausbildung, 500 Stunden Sanitätsfortbildung, 400 Stunden Einsatzzeit, 100 Alarmierungen und 40 Einsätze. Das war das Fazit der jüngsten Gemeinschaftsversammlung des Ortsvereins.

Vorsitzende Marion Dahlmann zeigte sich erfreut über das große Engagement: „Es ist großartig, dass in Zeiten schwindenden ehrenamtlichen Engagements unsere Mitglieder so viel Freizeit investieren. Das zeigt, wie lebendig unser DRK-Ortsverein ist“, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins. Dieser Einsatz sei ohne die treuen Mitglieder nicht möglich.

Schließlich standen Mitgliedsehrungen auf dem Programm: Fünf Jahre sind Katharina Lastering und Elisabeth Rost dabei. Für 20 Jahre Mitgliedschaft wurden, Georg Dahlmann, Marion Dahlmann, Dr. Edelgard Siegmund und Christiane Wehner ausgezeichnet. 25 Jahre ist Ingo Fleige im Einsatz und seit 45 Jahren ist Heinrich Claßen dabei. Für 50-jährige Mitgliedschaft wurden Friedhelm Laucke und Elisabeth Riemann geehrt.

Vorsitzende Marion Dahlmann berichtete über die Ereignisse des vergangenen Jahres. Im Frühjahr richtete der Ortsverein die Flächenprüfung des DRK- Landesverbandes Westfalen Lippe aus. Drei Blutspendetermine wurden durchgeführt, ein Sanitätsrucksack, der den aktuellen Sicherheitsstandards entspricht, angeschafft.