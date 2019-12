„Let it snow!“ Die Aufforderung, es solle schneien, hörte man schon von Dean Martin oder Frank Sinatra . Kommt sie jedoch von ganz vielen Sängern, dann muss es doch was werden mit der weißen Weihnacht. Das dachten sich vielleicht einige beim Konzert des Chors Cantabile in der Nienberger St.-Sebastian Kirche.

38 Mitglieder hat der Chor, alle sind etwa zwischen 20 und 70 Jahre alt. Eine gute Mischung, und das hörte man. Unter der Leitung von Eva Christina Esser gab es klassische Weihnachtslieder zu hören wie „Es ist ein Ros entsprungen“ oder Bachs „Ich steh an deiner Krippen hier“. Aber dann standen auch Evergreens der 30er- und 40er-Jahre des 20. Jahrhunderts wie „The Christmas Song“, „Holly jolly Christmas“ und natürlich „Winter Wonderland“ auf dem Programm.

Man fühlte sich an viele US-Filmklassiker erinnert, in denen diese Songs vorkamen. „Wir sind ein John-Rutter-Fanclub“, hieß es von den Cantabile-Sängern. Vom englischen Komponisten gab es deswegen gleich zwei Songs zu hören: „Jesus Child“ und „Christmas Lullaby“.

Doch nicht nur der Chor war an diesem Abend gefragt. Alle Zuhörer waren dazu eingeladen, „Tochter Zion“ zu singen. Am Ende gab es noch Zeit für einen gemeinsamen Austausch zwischen Chor und Zuhörern. Das Konzert war ein schönes Gemeinschafts- und Klangerlebnis, das auf die Weihnachtszeit einstimmte.