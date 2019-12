Messe dienen in ziviler Kleidung

Münster-Nienberge -

Den Begriff „Messdiener“ bringen die meisten für gemein mit Kindern und Jugendlichen in Verbindung. Doch es gibt auch Gottesdienste, in denen die jungen Helfer bedingt durch beispielsweise schulischen Zeitmangel keinen Dienst am Altar durchführen können.