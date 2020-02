Das wusste der stellvertretende Löschzugführer Thomas Berger zu berichten.

„Auffällig oft erfolgte die Alarmierung zu Einsätzen, bei denen sich Personen hilflos in ihrer Wohnung befanden und nicht in der Lage waren, die Tür selbstständig zu öffnen“, heißt es in einer Mitteilung des Löschzugs. Größter Einsatz war ein Brand auf einem Balkon am Von-Schonebeck-Ring, bei dem mehrere Personen aus dem verrauchten Gebäude gerettet werden und ein umfangreicher Löschangriff durchgeführt werden mussten.

Brandamtsrat Andrè Andrasch, Verbindungsmann der Berufsfeuerwehr, beförderte Kai Wiegand zum Brandoberinspektor. Der Vorsitzende des Stadtfeuerwehrverbandes, Dirk Becker, nahm zudem einige Ehrungen für die langjährige Mitgliedschaft und Tätigkeit in der Feuerwehr vor. Für zehn Jahre wurden Benjamin Adamaschek, Benedikt Frerking und Tim van Bevern geehrt. Tönne Tertilt hält der Feuerwehr bereits 50 Jahre die Treue und Theo Brinkmann sogar 60 Jahre. Beide wurden dafür ebenfalls entsprechend ausgezeichnet.

Janosch Lintel wechselt von der Jugendfeuerwehr in die aktive Abteilung und Jakob Schwermann wurde als neues Mitglied der Jugendfeuerwehr begrüßt.