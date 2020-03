Die Kolpingsfamilie Nienberge ist Geschichte: Auf einer Versammlung wurde dieser Beschluss einstimmig gefasst. „Neben fehlendem Nachwuchs führten Alters- und Krankheitsgründe zu dieser Entscheidung“, heißt es in einer von Vorstandsmitglied Gerd Freitag unterzeichneten Pressemitteilung. Die Kolpingsfamilie Nienberge wurde 1951 gegründet.

„Die von Emanuel Hübner jahrzehntelang geführte Chronik, die Kassenunterlagen, sämtlicher noch vorhandene Schriftverkehr und insbesondere das Kolping-Banner, das von Alfred Rölver viele Jahre zu verschiedensten Anlässen getragen wurde, sind an das Archiv des Kolping-Diözesanverbandes Münster in Coesfeld gegeben worden“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Die meisten Mitglieder blieben nach Informationen Freitags allerdings dem Internationalen Kolpingwerk als Einzelmitglieder, die direkt von der Zentrale in Köln betreut werden, weiter verbunden.