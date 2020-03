Gerade mal ein Dreivierteljahr ist es her, dass der neue Durchlass der Hunnebecke unter der B 54 feierlich eingeweiht wurde. Wie berichtet soll ein in 150 Meter langes Stahlbetonrohr mit 2,4 Metern Durchmesser dafür sorgen, dass es nicht noch einmal zu einer derartigen Flutkatastrophe kommt, wie bei der Überschwemmung des Baugebiets am Waltruper Weg im Jahr 2014. Doch einige Anwohner sorgen sich, denn ein Teil der Böschung ist nach den Regenfällen der vergangenen Tage ausgespült.

„Das Ufer hält nicht einmal Normalregen aus, sondern wird schon jetzt abgetragen“, so ein besorgter Nienberger gegenüber unserer Zeitung. Es sei vernachlässigt worden, eine stärkere Böschung zu bauen. Er gehe davon aus, dass bei Starkregen das gesamt Ufer abgetragen und somit das Abflussrohr verstopft werde: „Die nächste Katastrophe ist vorprogrammiert.“

„Wir werden das in Augenschein nehmen“, verspricht Berthold Reloe vom städtischen Grünflächenamt. Er gibt aber auch zu bedenken, dass es sich bei der Verlegung des Durchlasses um eine Auftragsarbeit gehandelt habe: „Es gibt eine Gewährleistungsfrist, und in dieser Frist müssen auftretende Mängel seitens der Firma beseitigt werden.“

Eventuell müsse die Böschung in der Tat neu aufgebaut und gegebenenfalls mittels einer sogenannten Steinpackung gesichert werden.

Eine Verstopfung des neuen Durchlasses sieht Reloe indes nicht: „Wir haben hier ein Rohr mit einem Durchmesser von 2,4 Metern, das steht in keinem Verhältnis.“ Dennoch werde man diese Angelegenheit im Auge behalten.