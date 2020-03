Lesen? Na klar, das lernt man in der Schule. Lesen kann allerdings auch über den eigentlichen Unterricht hinaus gefördert werden. Ein Beispiel dafür ist die Projektwoche an der Grundschule Nienberge. „Lesewelten“ hieß das Generalthema für 13 ganz unterschiedliche Projekte. „ Waldo Wunders fantastischer Spielzeugladen“ gehörte dazu, auch der „Wettlauf zum Mond“. Die „Lesedetektive“ lösten knifflige Fälle, die „Insel der 1000 Gefahren“ zog Jungen und Mädchen gleichermaßen in den Bann.

Und dann spannte sich noch ein großer Bogen: Schmökerstunde in der Bücherei und Lesen auf dem I-Pad. Ein Gegensatz? Überhaupt nicht, denn damit wurde die Bandbreite der Medien dargestellt und die Vielzahl der Lesemöglichkeiten anschaulich erläutert und erprobt.

„Wir wollen Anreize zum Lesen schaffen,“ sagte Gabriele Teckenburg. Die Lehrerin hatte die Idee, die katholische öffentliche Bücherei in Nienberge in die Projektwoche einzubinden und damit zum ersten Mal ein Projekt außerhalb der Schule durchzuführen.

Konkret: Schülerinnen und Schüler aus allen vier Jahrgangsstufen verbrachten morgens zwei Schulstunden in der Bücherei (jeden Tag eine andere Gruppe), stöberten in der großen Auswahl an Kinderbüchern, lasen selbst oder ließen sich von den Älteren eine Geschichte vorlesen. „Es ist nicht mehr selbstverständlich, dass Kinder ein Buch in die Hand nehmen,“ stellte die Pädagogin fest, die zum ehrenamtlichen Team der Bücherei gehört. Um so wichtiger sei es, das Lesen zu fördern.

Ein weiterer Aspekt kam hinzu: Die Kinder lernten soziales Miteinander. Die Älteren halfen den Jüngeren, die „Großen“ lasen den „Kleinen“ Texte vor – und alle waren ganz konzentriert. Das war deutlich zu beobachten.

Die moderne Variante wurde in der Schule vermittelt. In der Schulküche. Die war für eine Woche ein Teil der „Lesewelten“. Ganz zufällig natürlich, denn mit Kochen hat das nichts zu tun. Die Schülerinnen und Schüler nutzten das dort zum Einsatz kommende I-Pad zum Lesen. Schulleiter Michael Kaulingfrecks konnte die modernen „Lesebücher“ freischalten – und auch abstellen. Die Kinder waren eifrig bei der Sache, einige schienen bereits Erfahrungen mit dem E-Book, dem Buch auf dem Bildschirm, zu haben. Es war sogar möglich, ein eigenes Buch zusammenzustellen.

Lesewelten sind vielfältig. Auch das war Inhalt der Projektwoche, in der jede Schülerin und jeder Schüler aus jeder Jahrgangsstufe an fünf Projekten teilnehmen konnte. „Eine bunt gemischte Schule“, sagte der Schulleiter, und er erläuterte gern den Ansatz für das „bunte Thema“: Lesen fördern. In der Schule, in der Bücherei und auch zu Hause.