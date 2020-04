Baustelle ade

Asphaltfeinbeton kam nun zum Schluss auf die Fahrbahn der Altenberger Straße. Anfang 2019 hatten die Stadtwerke in Nienberge Wasser- und Stromleitungen erneuert und dabei auch die Straße gequert. Weil es seinerzeit eine Baustelle auf der Umgehungsstraße gegeben habe, habe man die Einschränkungen in Nienberge gering halten müssen, so die Stadtwerke. Nun soll die Baustelle in Nienberge aber der Vergangenheit angehören. Bereits Donnerstagmittag kühlte der Asphaltfeinbeton nach Angaben der Stadtwerke aus.