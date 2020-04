Die evangelische Kirchengemeinde Havixbeck-Nienberge hat seit dem 1. April hauptamtliche Verstärkung bekommen: Pfarrerin Naela Blank ist für die Zeit des sogenannten Entsendungsdienstes mit 50 Prozent in der Kirchengemeinde tätig.

Der Entsendungsdienst („Probedienst“) erstreckt sich über zwei Jahre. Pfarrer Oliver Kösters freut sich sehr über die neue Kollegin: „Schon seit einigen Jahren habe ich immer wieder das Signal Richtung Kirchenkreis gegeben, dass wir hier Unterstützung gebrauchen können – gerade angesichts kraftraubender Themen wie der Gebäudeproblematik.“

Im Oktober vorigen Jahres habe der stellvertretende Assessor des Kirchenkreises, Pfarrer Thomas Groll, signalisiert, dass eine Lösung in Aussicht stehe. Nun ist es so weit. Pfarrer Kösters konnte die neue Kollegin glücklicherweise schon vor der Corona-Krise persönlich kennenlernen, heißt es in der Mitteilung der evangelischen Kirchengemeinde Havixbeck-Nienberge. „Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit und bin dankbar für die Verstärkung.“

Nun geht es für Pfarrerin Naela Blank erst einmal darum, unter den gegebenen Umständen in die Gemeinde hineinzuwachsen – und das an zwei Standorten. Eine Begrüßung im Gottesdienst war aufgrund der aktuellen Situation bisher nicht möglich. Auch wird es zunächst schwierig, persönliche Kontakte zu knüpfen. Dennoch bringt sich die 35-Jährige jetzt schon ein. So werde sie von Zeit zu Zeit die sonntäglichen Video-Andachten der Gemeinde gestalten. Außerdem ist sie im Presbyterium als Mitglied mit beratender Stimme vertreten.

Auch Naela Blank freue sich auf ihre Zeit in der Kirchengemeinde. „Ich bin sehr gespannt auf die Gemeinde, die neuen Aufgaben und Herausforderungen, die hier auf mich warten. Auch wenn dieser neue Lebensabschnitt aufgrund der gegenwärtigen Situation zunächst anders beginnt, als erwartet, freue ich mich auf eine ereignisreiche und intensive Zeit mit vielen Begegnungen und einer guten Zusammenarbeit“, so die neue Pfarrerin der Gemeinde.