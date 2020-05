Letzte Vorbereitungen für den Start in die Tennis-Saison beim SC Nienberge ( SCN ), die am Freitag (8. Mai) beginnt: Christian Dorendorf , Reinhard Göcke und Norbert Stegemann kümmerten sich am Donnerstag auf der Tennisanlage an der Feldstiege darum, dass die „Corona-Regeln“ eingehalten werden können. Gespielt werden dürfen zunächst nur Einzel, Abstände müssen eingehalten werden, so der SCN.

Umkleidekabinen und Duschen bleiben geschlossen. Die Spielerinnen und Spieler müssen in Sportbekleidung auf die Anlage kommen. Desinfektionsmittel stehen zur Verfügung. Abteilungsleiter Christoph Everding freut sich, dass die Saison endlich beginnen kann und hofft, dass auch Doppel bald möglich sind.