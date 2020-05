Die Corona-Krise trifft nun auch die Nienberger St.-Jacobi-Schützenbruderschaft. Laut Rücksprache mit der Stadtverwaltung und aufgrund der aktuellen Rechtslage sind Groß- und Außenveranstaltungen bis zum 31. Augst untersagt, so die Pressemitteilung der Bruderschaft. Deshalb könne in diesem Jahr kein Schützenfest stattfinden. Die Regentschaft des Königspaares Andreas und Angelika Geßmann verlängert sich also noch um ein Jahr.