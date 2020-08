Münster-Nienberge -

Das Interesse an der kurzfristigen Einrichtung der dritten Gesamtschule der Stadt Münster am Schulcampus an der Tilbecker Straße strahlt weit über Roxel hinaus in den gesamten Westen. Eine Unterschriftenliste für deren Einrichtung wurde ins Leben gerufen - und wird unterstützt von der CDU Nienberge.