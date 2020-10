Die evangelische Kirchengemeinde Havixbeck-Nienberge beabsichtigt bekanntlich, ihr Lydia-Gemeindezentrum an der Plettendorfstraße in Nienberge umfassend zu ändern. Es ist geplant, eine Wohnbebauung mit inte­griertem Gemeindezentrum und ergänzenden Nutzungen zu schaffen. Konkret bedeutet dies: Das bisherige Gebäude soll abgerissen und durch drei Gebäude ersetzt werden, in denen ergänzend eine Tagespflege, (betreutes) Wohnen, Physio- und Ergotherapie sowie Arztpraxen untergebracht werden sollen.

Zur Verwirklichung dieser Planungsvorstellungen ist laut einer städtischen Pressemitteilung die Änderung des Bebauungsplans notwendig. Das Stadtplanungsamt informiert zuvor über Hintergrund und Zielsetzung der Planung, sieht aber coronabedingt von einer öffentlichen Informations- und Diskussionsveranstaltung ab. Stattdessen ist eine Präsentation zur Planung in Münsters Stadtportal unter www.stadt-muenster.de/stadtplanung abrufbar.

In herkömmlicher Papierform können die Bürgerinnen und Bürger die Planunterlagen vom 7. bis 30. Oktober (montags bis mittwochs von 8 bis 16 Uhr, donnerstags von 8 bis 18 Uhr sowie freitags von 8 bis 13 Uhr) im Kundenzentrum im Stadthaus 3, Albersloher Weg 33, einsehen. Eine telefonische Voranmeldung hierzu ist unter 02 51 / 492 61 95 erforderlich. „Stellungnahmen und Anregungen zur Planung können wie gewohnt abgegeben werden“, heißt es abschließend.