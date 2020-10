Lokal begrenzte starke Regenfälle werden zunehmen. „Und dagegen ist auch nichts zu machen,“ sagt Dr. Patricia Göbel . Aber man könne versuchen – und das sei auch möglich – in den Wasserkreislauf einzugreifen und Überschwemmungen und deren Folgen durch entsprechende Maßnahmen zu reduzieren oder sogar zu verhindern, erläuterte die Wissenschaftlerin beim „Talk im Forum“ im Kulturforum in Nienberge.

So könne zum Beispiel die Verdunstung durch mehr Straßenbäume und Dachbegrünung erhöht werden. Wasserdurchlässige und verdunstungsfähige Straßenbeläge gehörten ebenfalls zum Regenwassermanagement. Selbst das Sammeln von Regenwasser in dafür geeigneten Tonnen sei Teil der Regelung des Wasserkreislaufs.

Starkregen macht besonders sensibel für nachhaltigen Hochwasserschutz. Die Zuhörer erinnerten sich an die Regenkatastrophe im Juli 2014, bei der in Nienberge besonders das Baugebiet am Waltruper Weg in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die Hunnebecke – ein eher harmloses Bächlein – verwandelte sich in einen reißenden Strom und überflutete Teile des Baugebiets. Ein neuer Durchlass unter der Bundesstraße 54 sorgt mittlerweile dafür, dass das Wasser bei erneutem Starkregen besser abfließt. Im Vortrag machte die Referentin auch deutlich: Bei Starkregen im Sommer fließt das Wasser oberirdisch ab.

Beim „Talk“ ging es aber nicht nur um Starkregen. Patricia Göbel beschäftigt sich am Institut für Geologie und Paläontologie der Uni Münster mit Grundwasser und Quellen – beides ein wichtiger Teil des Wasserkreislaufs. „Eine Quelle ist die auffälligste Form des Grundwassers“, erläuterte die Privatdozentin.

In Nienberge gibt es viele Quellen, die entweder schnell versickern oder aus denen sich kleine Wasserläufe entwickeln: Kinderbach und Hagelbach zum Beispiel, Grienkenswell und Grövertbach – bekannte und weniger bekannte Gewässer.

Und wo treffen die Nienberger auf Grundwasser? Zum Beispiel im Brunnen, dessen Wasser für den Garten verwendet wird, im Pumpensumpf im Keller, der dazu beiträgt, das Haus trocken zu halten, in Senken und Mulden, oder auch ganz einfach beim Spaziergang durch Wald und Flur.

Der Vortrag gab Anregungen, sich mit dem Thema Wasser – vor allem mit Quellen und Grundwasser, aber auch mit der Beeinflussung des Wasserkreislaufs – näher zu beschäftigen. Eine Zuhörerin will einen Hinweis gleich in dieser Woche praktisch umsetzen: Sie kauft eine Regenwassertonne.