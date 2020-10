Vortragsabend „Krieg und Vertreibung in Syrien und im Irak“

Münster-Nienberge -

Es ging um Menschen in zerstörten Städten und Flüchtlingslagern: In der Nienberger St.-Sebastian-Kirche berichtete Pfarrer Dr. Jochen Reidegeld von der Not, die die Aktion Hoffnungsschimmer zu lindern versucht.