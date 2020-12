Der „Offene Adventskalender“ leuchtet in diesen Wochen in den Fenstern einiger Wohnhäuser in Nienberge – allerdings nicht so „offen“ wie in den vergangenen Jahren. Denn die Kalender-Aktion der St.-Sebastian-Gemeinde findet wegen Corona in einer anderen Form statt.

Im Jahr 2016 entstand im Arbeitskreis Liturgie der katholischen Kirchengemeinde die Idee zu dem besonderen „Kalender“: Vom 1. bis zum 23. Dezember wurde abends um 18 Uhr symbolisch ein „Türchen“ geöffnet.

Dabei handelte es sich um ein geschmücktes Fenster, zum Beispiel an Wohnhäusern, an einer Praxis, an einem Kindergarten oder der Bücherei. Dort versammelten sich für etwa 15 bis 20 Minuten kleine oder auch größere Gruppen von Nienbergern, um gemeinsam Lieder zu singen und Erzählungen zu hören, um sich auf das Weihnachtsfest einzustimmen. Die Gastgeber hatten sich zuvor jeweils für einen Termin an „ihrem Kalender“ im Pfarrbüro gemeldet.

Die Aktion, in die auch die evangelische Kirchengemeinde eingebunden ist, sollte in diesem Jahr aber nicht komplett ausfallen. Deshalb gab es einen Aufruf der Initiatoren, Fenster zu schmücken und an allen Abenden im Advent Lichter leuchten zu lassen. Wie viele Fenster es sind, lässt sich schwer schätzen; aber aufgefallen sind geschmückte Fenster durchaus.

Wer noch mitmachen will: Bis zum 24. Dezember sind es noch ein paar Tage . . .