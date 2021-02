Nein, gegen Besucher im Naturschutzgebiet Vorbergs Hügel hat Markus von Diepenbroick­-Grüter nun wirklich nichts einzuwenden. Ganz im Gegenteil: Den Vorsitzenden des Hegerings Münster West freut es, wenn Wanderer durch die Natur streifen, sich an Flora und Fauna erfreuen – solange sie sich an die Regeln halten. Und genau hier liegt der Hase im Pfeffer: Zahlreiche Pkw säumen beispielsweise gerade an den Wochenenden den Seitenstreifen der Hägerstraße. Deren Besitzer stellen dort den Wagen ab, um durchs Naturschutzgebiet zu spazieren. „Ein Ärgernis“, findet von Diepenbroick-Grüter.