Wenn in Münster in großem Stil neuer Wohnraum geschaffen werden soll, dann ist dies bekanntlich nur noch in den Außenstadtteilen möglich. Das in der Pipeline stehende Baugebiet Albachten-Ost, in dem rund 500 neue Wohnungen geplant sind, lässt grüßen. Doch auch in Nienberge soll es in absehbarer Zeit ein vergleichbar großes Neubauareal geben: Das Baugebiet „Nienberge – südlich Feldstiege“. Um dieses auf den Weg zu bringen, bereitet die Stadt die Ausschreibung eines städtebaulichen Wettbewerbs vor. In der beständig wachsenden Westfalenmetropole Münster ist Wohnraum Mangelware, die Lage auf dem Immobilienmarkt äußerst angespannt. Da verwundert es nicht, dass die Stadt auf einer in ihrem Besitz befindlichen, bislang landwirtschaftlich genutzten Fläche südlich der Straße Feldstiege ebensoviele neue Wohnungen wie in Albachten-Ost schaffen möchte – 200 in Einfamilien- und 300 in Mehrfamilienhäusern.