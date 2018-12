Auf großen Zuspruch stieß auch in diesem Jahr wieder das traditionelle Nikolausturnier der Roxeler BSV-Handballabteilung. Rund 100 Kinder nahmen am Nachwuchsturnier teil, bei dem die jüngsten Handballer bis hinauf zur D-Jugend in zehn Mannschaften aktiv waren.

Zahlreiche Eltern wohnten dem Wettstreit in der Dreifachsporthalle am Schulzentrum bei. Am frühen Abend trafen dann sogar der Nikolaus und Knecht Ruprecht ein. Für die Kinder hatte der Heilige Mann Tipps parat, was sie in Zukunft während des Trainings oder im Spiel noch besser machen können. Zudem wurden alle mit Nikolaustüten belohnt.

Dem Wettstreit der Nachwuchshandballer schloss sich laut einer Mitteilung des BSV das Turnier der älteren Handballer an. Rund 40 Sportler nahmen daran teil. Es wurde in vier gemischten Mannschaften gespielt.