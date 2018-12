Die 45 Mädchen und Jungen der Jahrgangsstufen sieben, acht und neun der Friedensreich-Hundertwasser-Sekundarschule werden den Ausflug so schnell nicht vergessen: Zusammen mit einigen Lehrerinnen und Eltern fuhren sie unter der Leitung von Birgit Nölleke, als Ergänzung des Französischunterrichts per Bus nach Paris, in die „Weltstadt mit Herz“.

„Paris einmal in der vorweihnachtlichen Zeit ein wenig kennenzulernen, war der langersehnte Wunsch aller Teilnehmer, trotz der momentanen Protestaktionen der sogenannten ,Gelbwesten‘ gegen die eigene Regierung. Nach anfänglichen intensiven Überlegungen wurde diese Kurzreise dennoch beschlossen. Und sie sollte sich lohnen“, heißt es in einer Mitteilung der Sekundarschule.

In gemeinsamer Verantwortung und großer Geschlossenheit, erlebten die Roxeler Sekundarschüler die weltbekannte Hauptstadt an besonders touristisch markanten Punkten: Die Kathedrale Notre-Dame, das Künstlerviertel Montmartre mit der Basilika Sacré-Coeur und natürlich der Eiffelturm waren die Highlights der Paris-Tour.

„Leider fiel ein Bummel über die Prachtstraße Champs-Elysées den möglichen Unruhen zum Opfer, dafür entschädigte aber der Besuch des Nobelkaufhauses Lafayettes mit seinen wunderbaren weihnachtlichen Dekorationen in allen Etagen“, heißt es in der Mitteilung zur Paris-Fahrt weiter.