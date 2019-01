Ein unbekannter Täter überfiel am Samstagabend gegen 21.51 Uhr die Westfalen-Tankstelle an der Roxeler Straße und raubte dabei Bargeld. Der Räuber drohte dem Kassierer hinter dem Tresen mit einem Messer und forderte Geld. Der Angestellte reagierte nach Polizeiangaben richtig: Er kam der Forderung des Täters nach und steckte die Geldscheine in die mitgebrachte Tüte des Räubers. Dieser flüchtete mit seiner Beute ins Roxeler Zentrum. Die Polizei ( ✆ 0251 / 27 50) bittet um Hinweise.