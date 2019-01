Die Weihnachtsgans und die Marzipankartoffeln sind verputzt, das macht sich nicht selten an überflüssigen Kilos bemerkbar. In Roxel gibt es schon seit längerer Zeit ein gutes Mittel dagegen: Volleyball. Peter Kubitz organisiert Jahr für Jahr am Ende der Weihnachtsferien das „Winterspeck-weg“-Turnier. Dazu trafen sich 14 Mannschaften mit insgesamt 120 Teilnehmern in der Dreifachturnhalle, um zum Start ins neue Jahr die Bälle wieder über das Netz zu jagen.

„Ab Mitte Dezember läuft nicht mehr viel, und das Training beginnt erst nächste Woche wieder“, sagte Kubitz. Das „Winterspeck-weg-Turner“ der BSV-Volleyballabteilung sei da gut zum Einspielen. Bewegung hatten die Teilnehmer, Männer wie Frauen, dabei den ganzen Tag über: „Hier ist man eigentlich immer in Action“.

Die Mannschaften, die sich fast durchweg ausgefallene Namen gaben, kamen aus Münster, aber auch von weit her. Die Nachfrage nach dem Turnier war groß: Sogar Heiligabend habe es noch eine Anmeldung gegeben, erläuterte Peter Kubitz.

Den ersten Platz beim Hallenwettstreit belegte die Ruhrgebiets-Mannschaft „NSA Sicherheit am Netz“ vor den „Red Chili Peppers“ und der „TG MS Angry Nerds“. Die „Matshats“ des BSV Roxel landeten auf dem vierten Platz.