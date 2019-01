Fast ein Jahr dauerte es, bis die CDU-Fraktion in der Bezirksvertretung Münster-West Antwort von der Verwaltung bekam: Im vergangenen Jahr hatten sich die Christdemokraten – wie berichtet – dafür eingesetzt, an drei Bushaltestellen im Stadtbezirk West Verbesserungen herbeizuführen. Dem soll in absehbarer Zeit nun Rechnung getragen werden.

Im Stadtbezirks-Parlament hatte sich die CDU dafür ausgesprochen, an den Roxeler Bushaltestellen „Am Rohrbusch“ und „Havixbecker Straße“ sowie an der Haltestelle „Altenroxeler Straße“ in Mecklenbeck für Befestigung beziehungsweise Pflasterung zu Sorgen. Dort fehlt bislang fester Untergrund. „Teilweise ist der Haltestellenbereich sogar nur ein Teil des Grünstreifens am Fahrbahnrand. Diese Umstände erschweren besonders älteren Mitbürgern mit Rollatoren oder Eltern mit Kinderwagen das Einsteigen erheblich“, hatten die Christdemokraten moniert.

Dem Antrag der CDU will die Stadtverwaltung nun nachkommen: Laut einer Mitteilung des Tiefbauamts sollen die Bushaltestellen „Am Rohrbusch“ und „Altenroxeler Straße“ im Frühjahr provisorisch befestigte Aufstellflächen erhalten. Die Haltestelle „Havixbecker Straße“, die sich an der Ecke Hohenholter Straße befindet, steht allerdings nicht in städtischer Zuständigkeit sondern unterliegt der Obhut des Landesbetriebs Straßen. Deshalb soll die zuständige Straßenmeisterei verständigt und um deren Befestigung gebeten werden.