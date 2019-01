„Nun ist die Finanzierung gesichert, und die Maßnahme zur Absicherung des Schulhofgeländes der Marienschule zur Annette-von Droste-Hülshoff-Straße kann umgesetzt werden“, freut sich Elke Kraut-Kleinschmidt. Im November vergangenen Jahres hatte die Sozialdemokratin einen Antrag in die Bezirksvertretung West eingebracht und damit das Anliegen der Marienschule unterstützt, einen Zaun zu errichten.

Der Zaun sei notwendig geworden, da die bisher ausreichende Bepflanzung an der Schulhofgrenze zur Annette-von-Droste-Hülshoff-Straße sehr lückenhaft geworden sei. Es habe die Gefahr bestanden, dass spielende Kinder in diesem Bereich unbeabsichtigt vom Schulhof in den Straßenbereich gelangen könnten, heißt es in einer Mitteilung der Sozialdemokratin. Inzwischen habe die Stadt Münster positiven Bescheid für den Zaunbau erteilt.

„Wir freuen uns über die gute Nachricht, dass eine Zaunanlage zur Abgrenzung des Schulhofgeländes vom Straßenraum errichtet wird“, ergänzt SPD-Ratsherr Philipp Hagemann. Wann die Umsetzung erfolge, werde in Absprache mit der Schule festgelegt.