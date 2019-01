Zunächst gab es einen Gottesdienst in der katholischen St.-Pantaleon-Kirche, zu dem eigens Pfarrer Dr. Christian Schmitt von seiner neuen Wirkungsstätte aus Köln angereist war. Er weihte zusammen mit Pfarrer Martin Sinnhuber die restaurierte Schützenfahne. Die ist jetzt dauerhaft in einem Schaukasten in der Kirche zu bewundern.

Dann ging es weiter in der Aula der Friedensreich-Hundertwasser-Schule. Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Rainer Bonato wurde das Königspaar Tobias Beckhaus und Nina Dirks mitsamt seines Hofstaats Anna Dölling und Tobias Hagemeyer sowie Julia Wennemer und Sven Maas ausgiebig gefeiert.

Auch eine Ehrung stand an. Josef Breul konnte sich über eine Auszeichnung für seine 50-jährige Mitgliedschaft freuen. Für atemberaubende Unterhaltung sorgten die „Roxeler Funken“, für fetzige Musik Sebastian Timmermann.