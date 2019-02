Zum „Lalelu“-Markt hatte der Förderverein der Awo-Kita „Aloysia Delsen“ eingeladen. Es gehe ums „Einkaufen nach dem Einschlaflied“, erklärte Julia Große Wentrup vom Förderverein, die sich mit der Resonanz hochzufrieden zeigte. Schon zum Beginn des Nachtflohmarktes herrschte rege Betriebsamkeit.

„Lalelu“ sang einst Heinz Rühmann seinem Filmsohn im Streifen „Wenn der Vater mit dem Sohne“ vor. Idealerweise schliefen auch die Kinder am Basarabend schon friedlich, denn ihre Eltern waren auf ausgedehnter Einkaufstour in der Kita. An 20 Ständen gab es Kleidung und Spielzeug zu erstehen, aber auch die „Fingerfood“-Bar war gut frequentiert. Der Erlös des „Lalelu“-Markts kommt dem Förderverein zugute, der verschiedene Projekte in der Kita sponsert.