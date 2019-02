Wenn der Teddybär sich verletzt hat, dann ist das gar nicht so schlimm. Zumindest nicht in der Kita St. Ursula in Roxel. Dort gibt es nämlich in dieser Woche ein „Teddybär-Krankenhaus“. Spielerisch sollen sich die Kinder mit dem Thema „Krankenhaus“ auseinandersetzen. „So verlieren sie die Angst vor Ärzten“, erklärt Kita-Leiterin Birgitta Hagemann .

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) hat die notwendigen Materialien zur Verfügung gestellt: Nun können kranke Teddys verbunden und verarztet werden. „Die Kinder lernen, wie man Pflaster kleben kann“, so Hagemann. Mittels eines Overhead-Projektors können die Plüschtiere sogar „geröntgt“ werden. Eine örtliche Apotheke hat zudem kleine Taschen mit Erstversorgungsutensilien wie etwa „Cold Packs“ zur Verfügung gestellt. Und am Ende gibt es Ratschläge, wie der Teddybär noch schneller gesund werden kann. „Durch Obst, Liebe oder Sport“, so Erzieherin Nicola Rickmann, die das Projekt durchführt.

Am Mittwoch gab es dann noch ein ganz besonderes Highlight: Klinik-Clown „Professor Spaghetti“ alias Christoph Gilsbach war zu Besuch, der mit den Jungen und Mädchen spielte und zauberte. Der Förderverein hatte dafür gesorgt, dass der Clown die Kita-Kinder besuchte.