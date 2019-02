Kunst-Erlös für saubere Örtchen

Auf den ersten Blick scheinen Klos und Kunst nicht viel gemeinsam zu haben. Die „Elterninitiative Toilettenhygiene“ der Roxeler Mariengrundschule will nun das Gegenteil beweisen. Sie kombiniert das eine mit dem anderen, und das für einen sauberen Zweck: Die Initiative veranstaltet eine Vernissage, deren Erlös in die Neugestaltung der Schultoiletten fließt.

Am morgigen Freitag wird der rote Teppich vor dem Schulgebäude ausgerollt. Um 16.30 Uhr beginnt die Vernissage, zu der Eltern, Verwandte, Nachbarn, Freunde und Kunstinteressierte eingeladen sind. „In entspannter Atmosphäre können die Besucher durch die einzelnen Klassen gehen, Kunstwerke der Kinder begutachten und erstehen. Gemeinsam mit den Kunstlehrern der Schule sind kreative Exponate entstanden, die ohne Mindestpreis gekauft werden können“, heißt es in einer Mitteilung der Elterninitiative.

Als Höhepunkt der Ausstellung sollen zudem Bilder von lokalen Künstlern bei einer Auktion versteigert werden. Außerdem soll es musikalische Einlagen, alkoholfreie Cocktails und Leckeres vom Grill geben. Die Initiative hofft auf „rege Teilnahme und eine schöne Ausstellung“.

Die Vernissage ist das große Finale auf einem langen Weg, den die „Elterninitiative Toilettenhygiene“ seit Mitte vergangenen Jahres beschreitet, um an der Marienschule für schönere und hygienischere Toiletten zu sorgen, was natürlich Geld kostet. Vom Erlös der Vernissage soll unter anderem die noch fehlende Toiletteneinrichtung angeschafft werden.

In der Vergangenheit war es nach Angaben der Initiative oftmals der Fall, dass die Mädchen und Jungen die Nutzung der unsauberen Toiletten der Marienschule möglichst mieden: „Das ging so weit, dass sich Kinder nicht mehr auf die Örtlichkeiten trauten und so lange warteten, bis sie wieder zu Hause waren.“ Seit Gründung der Initiative im Sommer 2018 sei bereits viel passiert: „Wer jetzt die Toiletten der Marienschule betritt, sieht deutliche Unterschiede zu früher. Die Wände haben freundliche Farben, ramponierte Mülleimer und Seifenspender sind ausgetauscht worden.“

Auch der Förderverein der Grundschule schaltete sich ein und spendierte Farbe. Im Januar wurde dann eine Anstreichaktion durchgeführt. Mit der Anschaffung fehlender Ausstattung (neue Lampen, Waschtische, Bilder, Raumdüfte und anderes mehr), einer Toilettenstreichaktion im Gebäude der ehemaligen Augustin-Wibbelt-Schule und der Teilnahme am bundesweiten Wettbewerb „Toiletten machen Schule“ der „German Toilet Organisation“ soll es weitergehen.