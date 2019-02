Ein schlagkräftiges Team entwickeln, um die Vorstandsarbeit im nächsten Jahr dann in jüngere Hände übergeben zu können: Dieses Ziel formulierte jetzt der neu gewählte Vorsitzende des FDP-Ortsverbands West, Peter Koch-Tölken , beim Parteitag der Liberalen im Roxeler Restaurant Brintrup. Als Gast nahm laut einer Mitteilung des Ortsverbands auch der Landtagsabgeordnete Markus Diekhoff aus Warendorf teil.

Mit den stellvertretenden Vorsitzenden Philip Rieger und Johanna Henß sowie dem Beisitzer Julius Buhr hat sich der Vorstand nach der Wahl verjüngt. „Ich werde den Ortsverband West bis zum ordentlichen Wahlparteitag 2020, in die Europawahl 2019 sowie in die Vorbereitungen des Kommunalwahlkampfs für 2020 führen“, kündigte Koch-Tölken an. Wichtig sei es ihm, den Verband menschlich zusammenzuführen und auch jüngere Wählerschichten anzusprechen und zu ermutigen, ihre politischen Vorstellungen einzubringen. Denn gerade junge Menschen seien in Münsters Westen überdurchschnittlich vertreten.

Peter Koch-Tölken dankte der bisherigen Vorsitzenden Sandra Wübken und ihrem Stellvertreter Philip Schmidt, der nach Wübkens Rücktritt die Amtsgeschäfte federführend übernommen hatte, für die in den vergangenen Jahren geleistete Arbeit.

Der in Roxel beheimatete neue Vorsitzende der Liberalen ist überzeugt, dass der Ortsverband West zukünftig eine gewichtige Stimme im neu zu bildenden Kreisverband Münster darstellen wird.